



Airbus планирует продать странам Тихоокеанского региона 920 самолетов за 20 лет

Airbus ожидает, что Тихоокеанский регион - Австралия, Новая Зеландия и соседние страны - закажет 920 самолетов в ближайшие 20 лет, что подчеркивает быстрое возрождение путешествий после пандемии, пишет Bloomberg.



Спрос включает около 750 однопроходных самолетов, таких как самые продаваемые самолеты семейства A320, и около 170 более крупных самолетов, говорится в заявлении Airbus. Более половины этих воздушных судов будут предназначены для роста парка авиакомпаний, а остальные заменят существующие и устаревшие самолеты.



Авиаперевозки восстановились быстрее, чем ожидали большинство авиакомпаний и аэропортов после того, как пандемия коронавируса практически разрушила экономику отрасли.



В Тихоокеанском регионе 170 самолетов Airbus в настоящее время находятся в эксплуатации у авиакомпаний Австралии, Фиджи, Новой Каледонии, Новой Зеландии и Соломоновых островов, и еще 166 самолетов в этом регионе находятся в стадии заказа.