



Air Haifa: В Израиле появился новый лоукостер

Магнат кибербезопасности Нир Зук и группа бывших должностных лиц авиакомпании El Al Israel Airlines объединились, чтобы запустить Air Haifa, бюджетную авиакомпанию, которая будет базироваться в аэропорту Хайфы на севере Израиля. Сообщается, что она планирует обслуживать маршруты в Эйлат-Рамон и Бухарест Анри Коанда с октября этого года.



Согласно данным онлайн-компании, Air Haifa Ltd была зарегистрирована 20 марта в Гиватаиме в восточном пригороде Тель-Авива как частная компания без участия государства. Компания планирует брать в лизинг самолеты вместе с экипажами.



В Хайфе есть единственная асфальтированная взлетно-посадочная полоса длиной 1318 метров, 16/34, и поэтому крупные авиакомпании игнорируют ее, поскольку короткая взлетно-посадочная полоса ограничивает размер самолетов, которые могут ее использовать, и, следовательно, диапазон направлений. Сейчас самолеты из Хайфы летают в израильские аэропорты, Кипр и Мальту. В скором времени планируется запустить рейсы в Румынию.



