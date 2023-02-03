



12 лет на вершине: Forbes назвал самого богатого человека Африки

Издание Forbes обнародовало новый рейтинг самых богатых людей Африки, в который вошли 19 бизнесменов. Все они происходят только из 7 стран, хотя на континенте существует 54 государства. В общей сложности издание оценило состояние всех участников рейтинга в 81,5 миллиарда долларов. За последние 12 месяцев эта сумма уменьшилась на 3,1 млрд долларов США.



Лидером рейтинга стал миллиардер Алико Данготе из Нигерии. Он получил это звание 12 раз подряд. Его капитал издание оценивает в 13,5 млрд долларов США. За последний год бизнесмен обеднел на 400 миллионов долларов.

Главный источник финансовых поступлений для Данготе – компания Dangote Cement, самый крупный производитель цемента на всем континенте.

За ним следует гражданин ЮАР Йоханн Руперт, глава швейцарской компании Companie Financiere Richemont, владеющий брендами Cartier, Montblanc и Chloe. Его капитал Forbes оценил в 10,7 млрд долларов. За год он потерял 300 миллионов долларов;

В тройку лидеров также вошел Никки Оппенгеймер, наследник владельца алмазодобывающей компании DeBeers. Оппенгеймер также имеет гражданство ЮАР. По данным Forbes, его капитал составляет 8,4 млрд долларов.



Напомним, что издание Forbes за последние недели обнародовало несколько разных рейтингов. В частности, речь идет о списке самых богатых людей на планете, где первую строчку занял французский бизнесмен Бернар Арно, а также о главных миллиардерах-филантропах США. В последнем рейтинге лидером в очередной раз стал легендарный инвестор Уоррен Баффет.

