



WSJ: За ударами по Ирану стоит Израиль

Как сообщает газета Walla Streer Journal, Израиль стоит за атакой, совершенной с помощью дронов на оборонный объект в иранском городе Исфахан.



Издание ссылается на официальных лиц США и людей, знакомых с этим вопросом.



По данным газеты, это был первый удар, нанесенный Израилем с тех пор, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу вернулся к власти в качестве главы правительства.



WSJ отмечает, что удар был нанесен на фоне переговоров между Иерусалимом и Вашингтоном о новых способах противодействия Тегерану.



В отчете также говорится, что беспилотники нацелились на завод по производству боеприпасов рядом с объектом, принадлежащим Иранскому центру космических исследований, который находится под санкциями США за предполагаемую работу над баллистическими ракетами.



Тем временем министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахян осудил атаку на оборонный объект, назвав ее "трусливой".



"Этот трусливый акт был совершен сегодня в рамках усилий, предпринятых врагами иранского народа в последние месяцы, чтобы сделать Исламскую Республику небезопасной. Такие меры не могут повлиять на волю и намерение наших специалистов к мирным атомным разработкам", - заявил он.