Взрыв в центре Милана: новые подробности

В фургоне, который подорвался в центре Милана, находились кислородные баллоны, из-за который произошел "эффект домино".



Подробности сообщает La Repubblica.



Уточняется, что огнем также охвачены еще пять автомобилей и четыре мопеда, которые стояли рядом. Из-за этого дорога была полностью перекрыта огнем.



Пламя перекинулось на жилые дома и аптеку. На место происшествия уже прибыли пожарные. Район оцеплен полицией. Близлежащая школа и дом престарелых эвакуированы.



⚡A powerful explosion thundered in the center of #Milan. According to preliminary data, a parked van exploded.



Several vehicles are on fire. No casualties have been reported yet. pic.twitter.com/HMQqDkjxxX