В Японии во время испытаний взорвалась ракета. Видео
В Японии при испытании новой ракеты Epsilon S произошел взрыв, сообщает Kyodo.
Предварительно взорвался ракетный двигатель.
По данным Японского агентства аэрокосмических исследований, в результате взрыва в испытательном центре Носиро в префектуре Акита никто не пострадал. Двигатель твердотопливной ракеты Epsilon S взорвался буквально через минуту после старта испытаний.
Агентство разрабатывает ракету Epsilon S - преемника текущей серии Epsilon, чтобы повысить конкурентоспособность страны на растущем рынке запуска спутников.