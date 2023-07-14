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В Японии во время испытаний взорвалась ракета. Видео
14.07.2023 14:45 Ирина Демьянова

В Японии во время испытаний взорвалась ракета. Видео

В Японии при испытании новой ракеты Epsilon S произошел взрыв, сообщает Kyodo.

Предварительно взорвался ракетный двигатель.

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований, в результате взрыва в испытательном центре Носиро в префектуре Акита никто не пострадал. Двигатель твердотопливной ракеты Epsilon S взорвался буквально через минуту после старта испытаний.

Агентство разрабатывает ракету Epsilon S -  преемника текущей серии Epsilon, чтобы повысить конкурентоспособность страны на растущем рынке запуска спутников.


 

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