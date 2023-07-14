



В Японии во время испытаний взорвалась ракета. Видео

В Японии при испытании новой ракеты Epsilon S произошел взрыв, сообщает Kyodo.



Предварительно взорвался ракетный двигатель.



По данным Японского агентства аэрокосмических исследований, в результате взрыва в испытательном центре Носиро в префектуре Акита никто не пострадал. Двигатель твердотопливной ракеты Epsilon S взорвался буквально через минуту после старта испытаний.



Агентство разрабатывает ракету Epsilon S - преемника текущей серии Epsilon, чтобы повысить конкурентоспособность страны на растущем рынке запуска спутников.