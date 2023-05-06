



В Японии произошло мощное землетрясение: есть погибшее, более 20 раненых

В Японии в результате мощного землетрясения в центральной префектуре Ишикава один человек погиб и более двадцати получили ранения.



Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает Kyodo.



Подземный толчок магнитудой 6,5 по шкале Рихтера, накануне вечером всколыхнувший полуостров Ното на острове Хонсю, поразил город Сузу, власти которого сообщили о гибели пожилого мужчины, ранении более 20 человек и разрушении нескольких зданий и оползнях.



Японское метеорологическое агентство предупредило, что угроза сильных подземных толчков в этом районе будет сохраняться в течение следующей недели.



Кроме того, в выходные в префектуре Ишикава прогнозируются сильные осадки до 120 миллиметров в час в районе Ното, из-за чего существует риск оползней в районах, где землетрясения нарушили целостность поверхности земли.



