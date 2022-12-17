



В Уганде бегемот съел ребенка: малыш чудом выжил

В Уганде голодный бегемот заживо проглотил двухлетнего мальчика.

Об этом сообщает The Independent.

Это случилось, когда малыш играл на улице возле своего дома.

По данным полиции, бегемот заглотил верхнюю часть туловища ребенка, после чего отрыгнул свою добычу назад, когда прохожий начал бросать камни в животное.

"Потребовалась храбрость некоего Криспаса Багонзы, который был поблизости и спас жертву", — говорится в полицейском отчете.

Мальчик чудом выжил. Его срочно доставили в больницу для лечения, а бегемот вернулся в озеро.