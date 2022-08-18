



В РФ посмертно наградили ликвидированного в Украине полковника

В Украине в начале августа был ликвидировали заместителя главы 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации РФ полковника Василия Клещенко.

В четверг, 18 августа, стало известно о том, что его семье вручили звезду Героя России.

В прошлом году Клещенко участвовал в параде на 9 мая. Он был за штурвалом вертолета Ка-52 "Аллигатор". Известно, что он был летчиком-снайпером с общим налетом более 2000 часов.

344-й авиацентр, где он работал, находится в Торжке Тверской области. На базе есть 696-й инструкторский испытательный вертолетный полк, готовящий летчиков высшей категории, а также пилотажная группа на боевых вертолетах Ми-24 (Беркуты).

Полк ликвидированного полковника испытывает современные российские вертолеты.