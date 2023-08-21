



В озере Кинерет обнаружили тело мужчины



В понедельник, 21 августа, в озере Кинерет было обнаружено тело мужчины.



Пресс-секретарь MDA сказала: "В 18:00 на горячую линию 101 MDA поступило сообщение о мужчине, который был обнаружен водной полицией Кинерета в бессознательном состоянии. Парамедики и фельдшеры MDA констатировали смерть 67 - летнего мужчины”.



Фельдшер MDA Таль Табченик сказала: "В районе Дегании причалил катер водной полиции, который выловил тело в Кинерете. Утопленник был без сознания, без признаков жизни, и после медицинского обследования нам ничего не оставалось, как констатировать его смерть".

