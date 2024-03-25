



В Киеве растет число пострадавших, под завалами могут быть люди. Фото, видео

В Печерском районе Киева в результате ракетного удара РФ рухнуло здание. Под его завалами могут находиться люди. Об этом сообщает ГСЧС.



"Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть люди", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что в здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.



По данным КГВА, в Печерском районе повреждено многоэтажное нежилое здание. "Разрушение на площади примерно 100 м.кв. Без последующего горения", - говорится в сообщении.



Позже стало известно, что в результате падения обломков ракеты в Киевской государственной Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука разрушениям подверглась центральная часть корпуса. В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения.



Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на данный момент известно о пятерых пострадавших в Печерском районе. Троим медики оказали помощь на месте. Двоих - госпитализировали.