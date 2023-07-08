



В Бразилии обрушился многоквартирный дом: 8 погибших

На северо-востоке Бразилии обрушился жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек, еще 5 пропали без вести.



Об этом сообщает Reuters.



Жилой дом находится в бразильском штате Пернамбуку, в районе Джанга на окраине Ресифи. Обрушение произошло утром 7 июля, когда большинство жителей еще спали.



Среди пострадавших двое малолетних детей 8 и 5 лет. По данным представителей гражданской обороны четырех человек удалось извлечь живыми из-под завалов. Причина обрушения пока неизвестна.



