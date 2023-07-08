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В Бразилии обрушился многоквартирный дом: 8 погибших
08.07.2023 08:10 Ирина Демьянова

В Бразилии обрушился многоквартирный дом: 8 погибших

На северо-востоке Бразилии обрушился жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек, еще 5 пропали без вести.

Об этом сообщает Reuters.

Жилой дом находится в бразильском штате Пернамбуку, в районе Джанга на окраине Ресифи. Обрушение произошло утром 7 июля, когда большинство жителей еще спали.

Среди пострадавших двое малолетних детей 8 и 5 лет. По данным представителей гражданской обороны четырех человек удалось извлечь живыми из-под завалов. Причина обрушения пока неизвестна.

 

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