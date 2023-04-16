



В Австралии задержали 50 экоактивистов, напавших на поезд с углем

В австралийском штате Новый Южный Уэльс полиция задержала 50 активистов климатического движения Rising Tide, которые остановили поезд с углем и начали выбрасывать из него груз, сообщает BBC.



Поезд остановили недалеко от Ньюкасла, крупнейшего в мире терминала по экспорту угля и крупнейшего порта для отгрузки сыпучих грузов на восточном побережье Австралии.



20 человек залезли на поезд, чтобы разгрузить уголь лопатами, еще 30 оказывали им поддержку.



Полиция сообщила, что 47 активистов обвинили в нарушении железнодорожного коридора – их отпустили после получения уведомлений о явке в суд. Двух активистов также обвинили в злонамеренном нанесении ущерба, одного - в нападении на охранника.



"Мы остановили перевозку угля в крупнейший в мире угольный порт, требуя от ALP [правящей Австралийской лейбористской партии] прислушаться к предупреждениям ООН и немедленно отменить новые угольные проекты", - отмечают активисты.



С начала индустриальной эпохи мир уже потеплел примерно на 1.1 С, и температура будет расти, если правительства по всему миру не пойдут на резкое сокращение выбросов.



Лейбористское правительство Австралии обязалось сократить выбросы углекислого газа в стране на 43% к 2030 году, однако оно не исключает новых проектов по добыче ископаемого топлива. Как основное средство достижения поставленных целей правительство рассматривает схему торговли квотами на выбросы углекислого газа, известную как "защитный механизм".





