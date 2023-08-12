



Угроза взрыва Эйфелевой башни: посетителей эвакуировали на несколько часов

Три этажа Эйфелевой башни были эвакуированы почти на два часа в субботу после того, как полицейские специалисты по обезвреживанию бомб прибыли на место происшествия из-за угрозы взрыва, по данным управляющей компании памятника и парижской полиции.



Местная газета Le Parisien сообщила, что культовое туристическое направление было очищено в качестве "меры предосторожности". Происхождение сообщения о бомбе остается неизвестным.



Эвакуации подверглись все три этажа памятника, в том числе ресторан в башне, а также привокзальная площадь, добавила пресс-секретарь.



Был быстро установлен большой периметр безопасности, движение перекрыто, а памятник эвакуирован в 12:15. Тревога была снята около 15:30, и "Железная леди" снова открылась для публики.



Последнее сообщение о бомбе, которое привело к эвакуации башни, также на два часа, было в сентябре 2020 года, когда анонимный звонок в полицию поднял тревогу.



В 2022 году самый символичный памятник Парижа посетили более 5,8 миллиона человек.

