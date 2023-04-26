



У президента Турции Реджепа Эрдогана инфаркт миокарда – СМИ

По предварительной информации, у президента Турции Реджепа Эрдогана инфаркт миокарда. Ему внезапно стало плохо во время прямого эфира телеканала Ulke TV, из-за чего пришлось прервать трансляцию. Об этом сообщает AVAZTÜRK.



"Вчера во время интервью на одном из местных каналов политик внезапно почувствовал головокружение и едва не потерял сознание. Оператор быстро перевел камеру на ведущего, после чего эфир мгновенно прервали и дали рекламу. Приблизительно через 20 минут трансляцию возобновили. Во время фоновой аудиозаписи поступила информация , что в прямом эфире у Эрдогана произошло сердечное приступ", - говорится в сообщении.



Сегодня, 26 апреля, в Турции отменили митинги в его поддержку. Сейчас президент госпитализирован, состояние тяжелое.

