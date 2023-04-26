



Пришлось прервать интервью: Эрдогану стало плохо во время прямого эфира

Во вторник, 25 апреля, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо в прямом эфире, из-за чего трансляция была прервана. Об этом сообщает TRT World .



Во вторник турецкий лидер выступил с тремя предвыборными речами перед парламентскими и президентскими выборами. В конце вечера он должен был дать интервью в прямом эфире, но из-за напряженного графика политика его выступление по телевидению началось более чем на 90 минут позже, чем было запланировано.



Затем турецкий президент запнулся на середине вопроса, поставленного спустя десять минут после начала передачи. Камера зафиксировала, как репортер, задавший вопрос, встал со стула и трансляция прервалась. Прямая трансляция продлилась примерно через десять минут, при этом Эрдоган принес извинения за то, что ему стало плохо.



“Вчера и сегодня была тяжелая работа. Поэтому я заболел желудочным гриппом. В какой-то момент я подумал, не будет ли это неправильно воспринято, если мы отменим программу. Но мы пообещали. Я приношу свои извинения вам и нашим зрителям”, – сказал он.



Затем Эрдоган ответил еще на несколько вопросов, после чего завершил передачу.