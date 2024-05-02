



ЕС пообещал выделить 1 млрд евро помощи Ливану

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг объявила о пакете финансовой помощи Ливану в размере 1 миллиард евро, отчасти для того, чтобы помочь остановить поток беженцев в Европу.



"Мы обсудили, как мы можем укрепить наши политические и экономические отношения и поддержать безопасность и стабильность Ливана", — заявила фон дер Ляйен во время визита в Бейрут. "Чтобы подчеркнуть нашу поддержку, я могу объявить о финансовом пакете в размере 1 миллиард евро для Ливана, который будет доступен с этого до 2027 года".



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Это заявление последовало за резким ростом числа мигрантов, прибывающих на Кипр, который является страной-членом ЕС, что побудило президента Кипра Никоса Христодулидеса обратиться за помощью к блоку.



"Чтобы помочь вам в управлении миграцией, мы стремимся сохранить законные пути в Европу и переселить беженцев из Ливана в Европейский Союз. В то же время мы рассчитываем на ваше хорошее сотрудничество в предотвращении нелегальной миграции и борьбе с контрабандой мигрантов", — заявила фон дер Ляйен в заявлении для прессы вместе с Христодулидисом и премьер-министром Ливана Наджибом Микати.



По данным правительства Кипра, за первые три месяца 2024 года на Кипр морем прибыло более 2000 человек по сравнению с 78 за тот же период прошлого года.



