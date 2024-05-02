



Будет ли Израиль добавлен в черный список ООН?

Израиль сталкивается с растущей перспективой того, что ООН включит его в список стран и организаций, которые причиняют вред детям в зонах боевых действий.



Резкие высказывания Генерального секретаря ООН в адрес Израиля во время войны в Газе вызывают опасения, что Израиль впервые будет включен в "черный список" стран, причиняющих вред детям в зонах конфликтов, как сообщает Yediot Aharonot.



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По имеющимся данным, в следующем месяце должен быть опубликован доклад, написанный посланником ООН по вопросам детей и зон боевых действий. Израиль пытается убедить ООН изменить несколько положений первого проекта документа.



Израиль должен был быть негативно упомянут в том же докладе в прошлом году, но его не включили в список благодаря усилиям посла Гилада Эрдана.



Включение в отчет не приведет к немедленным санкциям или другим шагам, но включение Израиля в черный список может дать возможность поощрять бойкоты, в том числе в коммерческом секторе.

