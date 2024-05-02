Новости » Политика
Какие типы ракет были выпущены Ираном по Израилю?
02.05.2024 13:38 MIGnews.com

Какие типы ракет были выпущены Ираном по Израилю?

Корреспондент сети CNN Фредерик Пляйтген прибыл в Иран и получил редкую возможность взглянуть на типы ракет, которые были выпущены Ираном по Израилю.

Экскурсия проводилась в присутствии стражей исламской революции, которые показали ему баллистические ракеты и беспилотники, в том числе беспилотник "Шахед", поставленный в Россию, однако Иран отрицает этот факт.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Один из стражей исламской революции заявил, что у Ирана есть дополнительное оружие, которое они пока не показывают.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы