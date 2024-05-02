



Какие типы ракет были выпущены Ираном по Израилю?

Корреспондент сети CNN Фредерик Пляйтген прибыл в Иран и получил редкую возможность взглянуть на типы ракет, которые были выпущены Ираном по Израилю.



Экскурсия проводилась в присутствии стражей исламской революции, которые показали ему баллистические ракеты и беспилотники, в том числе беспилотник "Шахед", поставленный в Россию, однако Иран отрицает этот факт.



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Один из стражей исламской революции заявил, что у Ирана есть дополнительное оружие, которое они пока не показывают.

