



Трагедия в Казахстане: число жертв взрыва в шахте возросло до 45

В Казахстане число жертв в результате взрыва на шахте в Карагандинской области возросло до 45.



Информацию об этом подтвердили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.



Ранее сообщалось о 42-х погибших. В последние часы велись поиски еще троих горняков, которые оказались под завалами. Спустя два часа их удалось найти.



Всего на момент трагедии на объекте находились 252 человека, из которых 208 удалось успешно вывести на поверхность. В Казахстане 29 октября объявили общенациональный траур.



