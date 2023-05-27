



Стрельба в Умм-эль-Фахм: задержаны трое подозреваемых

Полиция задержала троих подозреваемых в причастности к стрельбе в Умм-эль-Фахм, в результате которой пострадали пятилетний ребенок и 26-летний мужчина.



После перестрелки подозреваемые скрылись на территории деревни Арара.



В ходе обысков правоохранители нашли винтовку M16, пистолет Glock, много боеприпасов, тактического снаряжения, а также транспортные средства.



Полиция попросила продлить срок содержания подозреваемых под стражей. Расследование продолжается.



