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Стрельба в Умм-эль-Фахм: задержаны трое подозреваемых
27.05.2023 20:40 Алина Груднева

Стрельба в Умм-эль-Фахм: задержаны трое подозреваемых

Полиция задержала троих подозреваемых в причастности к стрельбе в Умм-эль-Фахм, в результате которой пострадали пятилетний ребенок и 26-летний мужчина.

После перестрелки подозреваемые скрылись на территории деревни Арара.

В ходе обысков правоохранители нашли винтовку M16, пистолет Glock, много боеприпасов, тактического снаряжения, а также транспортные средства.

Полиция попросила продлить срок содержания подозреваемых под стражей. Расследование продолжается.

 

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