



США выдвинули требование Ирану

США призвали Иран разбавить обогащенный до чистоты 60% уран, поскольку его уровень близок к материалу того качества, которое необходимо для создание ядерного оружия.



Об этом говорится в докладе МАГАТЭ.



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Уточняется, что запасы обогащенного до 60% урана в Иране немного сократились в прошлом квартале. Тем не менее, Тегеран все еще имеет достаточно материала, которого хватило бы для создания ядерных бомб.



"Ирану стоит разбавить все, а не только часть, из своих 60-процентных запасов и полностью прекратить производство урана, обогащенного до 60%. У нас по-прежнему есть серьезные опасения, связанные с запасами высокообогащенного урана, которые Иран продолжает хранить", - призвали США.



Согласно докладу МАГАТЭ, кроме Ирана, ни одна страна мира на сегодняшний день не производит уран такой чистоты для тех целей, в которых это делает Тегеран.