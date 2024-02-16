



Смерть Навального: силовики подняты по тревоге, россиянам сделали предупреждение

В Москве сотрудников второго спецполка подняли по тревоги из-за "массовых призывов" в социальных сетях к проведению массовых мероприятий из-за смерти оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.



Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



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"По тревоге был поднят и первый полк полиции. Такое указание было дано из-за якобы появившихся в соцсетях призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях", - сказано в сообщении.



В свою очередь, московская прокуратура уже запугивает россиян, "предостерегая" их от участия в массовых акциях.



"В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в соцсетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы, прокуратура считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона. Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано", - сказано в заявлении.



По данным российских оппозиционных СМИ, примечательно, что никаких призывов в соцсетях нет. А тем временем, в разных городах РФ граждане начали нести цветы к памятникам жертв политических репрессий в память о российском оппозиционере Алексее Навальном. Силовики этому препятствуют.