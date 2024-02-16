



Россияне массово несут цветы в память о Навальном: силовики мешают

Днем, 16 февраля, россияне массово начали нести цветы к памятникам жертв политических репрессий в память о российском оппозиционере Алексее Навальном.



В некоторых городах силовики уже начали препятствовать этому.



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Например, в Казани правоохранители не дали людям возложить цветы. В Новосибирске силовики не только убирают букеты, но и фотографируют тех, кто их возложил.



В Томске и вовсе закрыли мемориал, а в Мурманске задержали девушку, которая вышла на одиночный пикет.



А тем временем, президент России Владимир Путин, которого уведомили о внезапной смерти Навального в тюрьме, ни слова еще не сказал по этому поводу.

