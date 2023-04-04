



Шведская полиция задержала пятерых подозреваемых в заговоре с исламистами

Служба безопасности полиции Швеции заявила во вторник, что задержала пятерых мужчин по подозрению в заговоре с целью совершения террористических преступлений после "международных призывов к нападениям", последовавших за протестом против сжигания Корана в Стокгольме, пишет Reuters.



Сожжение экземпляра Корана в Стокгольме ультраправым активистом в январе вызвало возмущение в некоторых частях мусульманского мира и нанесло ущерб стремлению Швеции вступить в НАТО после того, как Турция приостановила переговоры.



Пятеро мужчин были задержаны во время скоординированных рейдов в трех городах во вторник утром. Служба безопасности заявила, что подозреваемые, как полагают, имеют международные связи с воинствующим исламистским экстремизмом. Имена подозреваемых в настоящее время не разглашаются.



"Нынешнее дело — одно из нескольких, над которыми работала полиция безопасности после протестов, направленных против Швеции в связи с получившим широкую огласку сожжением Корана в январе", — говорится в заявлении службы безопасности.



Сюзанна Трехонинг, заместитель начальника службы безопасности по борьбе с терроризмом, сказала, что за протестами последовали международные призывы к терактам.



В отдельном заявлении шведской прокуратуры говорится, что прокурор должен до пятницы решить, должны ли задержанные оставаться под стражей.



После акции протеста шведская полиция отказала в разрешении на несколько демонстраций, на которых должен был быть сожжен Коран. Однако во вторник шведский суд постановил, что такие протесты защищены конституцией Швеции.



Турция заявила, что не ратифицирует заявку Швеции в НАТО, пока разрешено сжигание Корана.



Служба безопасности полиции - это подразделение, занимающееся устранением угроз национальной безопасности, контрразведкой и защитой высокопоставленных чиновников.

