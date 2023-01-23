



Швеция: протестующие публично сожгли Коран

Протесты в Стокгольме против Турции, в том числе сожжение Корана, усилили напряженность в то время, когда скандинавской стране нужна поддержка Анкары для вступления в военный альянс НАТО.



По сообщениям СМИ, во время субботних, 21 января, акций протеста в шведской столице ультраправый антииммигрантский политик сжег копию Корана возле посольства Турции.



Турция осудила демонстрацию как "отвратительную" и отменила запланированный визит министра обороны Швеции в Анкару, целью которого было попытаться рассмотреть возражения Турции против вступления Швеции в НАТО.



Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры со шведским коллегой Полом Джонсоном были отменены, поскольку они "утратили значение и смысл".



Джонсон написал в Твиттере в субботу, что он встретился с Акаром в пятницу в Германии, где они "решили отложить запланированную встречу на более позднее время".



По сообщениям СМИ, сожжение Корана было совершено Расмусом Палуданом, лидером датской ультраправой политической партии Hard Line.



Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем назвал сжигание Корана "ужасным" в своем твите в субботу.



"Исламофобские провокации ужасны. В Швеции широко распространена свобода выражения мнений, но это не означает, что правительство Швеции или я поддерживаем высказанные мнения", — сказал он.

