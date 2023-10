Роулинг показала юную поклонницу Гарри Потера, взятую ХАМАСом в плен

Популярная британская писательница Джоан Роулинг рассказала о поклоннице бестселлера "Гарри Поттер", которую ХАМАС захватил в заложники в Израиле и удерживает в Газе.



По ее словам, террористы удерживают 12-летнюю девочку-аутистку Ною Дан, которая является большой фанаткой историй о мальчике, который победил Волан-де-Морта.



Роулинг сделала репост сообщения в соцсети о том, что террористы выкрали добрую и веселую израильтянку из дома и насильно перевезли в Газу. На фотографии Ноя улыбается перед камерой, позируя в обнимку с книгой и волшебной палочкой, в то время как на ее шее повязан галстук Гриффиндора.



"Похищение детей – отвратительно и не может иметь никакого оправдания. По понятным причинам, эта фотография меня поразила. Пусть Ноя и все заложники, захваченные ХАМАСом, побыстрее будут возвращены своим семьям", – сказала писательница.





Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families. https://t.co/YIbf3egib4