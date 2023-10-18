



Роулинг показала юную поклонницу Гарри Потера, взятую ХАМАСом в плен

Популярная британская писательница Джоан Роулинг рассказала о поклоннице бестселлера "Гарри Поттер", которую ХАМАС захватил в заложники в Израиле и удерживает в Газе.



По ее словам, террористы удерживают 12-летнюю девочку-аутистку Ною Дан, которая является большой фанаткой историй о мальчике, который победил Волан-де-Морта.



Роулинг сделала репост сообщения в соцсети о том, что террористы выкрали добрую и веселую израильтянку из дома и насильно перевезли в Газу. На фотографии Ноя улыбается перед камерой, позируя в обнимку с книгой и волшебной палочкой, в то время как на ее шее повязан галстук Гриффиндора.



"Похищение детей – отвратительно и не может иметь никакого оправдания. По понятным причинам, эта фотография меня поразила. Пусть Ноя и все заложники, захваченные ХАМАСом, побыстрее будут возвращены своим семьям", – сказала писательница.



