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РФ устроила учения в Приднестровье: Молдова будет жаловаться
23.12.2023 13:00 Алина Груднева

РФ устроила учения в Приднестровье: Молдова будет жаловаться

Российские войска устроили в непризнанном Приднестровье военные учения.

По данным молдавского издания Newsmaker, это произошло 22 декабря. Звуки взрывов и выстрелов раздавались возле сел Гиска и Коржова на левом берегу Днестр. 

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Члены Бюро реинтеграции Молдовы намерены поднять вопрос о несанкционированных учениях россиян на следующем заседании Объединенной контрольной комиссии.

"Мы поднимем этот вопрос на заседании ОКК, во время которого делегация Молдовы подтвердит свою неизменную позицию о недопустимости односторонних военных действий по периметру Зоны безопасности, которые могут вызвать дестабилизацию ситуации в регионе и панику среди населения", – сказано в заявлении.

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