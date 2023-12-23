



РФ устроила учения в Приднестровье: Молдова будет жаловаться

Российские войска устроили в непризнанном Приднестровье военные учения.



По данным молдавского издания Newsmaker, это произошло 22 декабря. Звуки взрывов и выстрелов раздавались возле сел Гиска и Коржова на левом берегу Днестр.



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Члены Бюро реинтеграции Молдовы намерены поднять вопрос о несанкционированных учениях россиян на следующем заседании Объединенной контрольной комиссии.



"Мы поднимем этот вопрос на заседании ОКК, во время которого делегация Молдовы подтвердит свою неизменную позицию о недопустимости односторонних военных действий по периметру Зоны безопасности, которые могут вызвать дестабилизацию ситуации в регионе и панику среди населения", – сказано в заявлении.