



РФ направила на Киев 10 иранских "шахедов"

14 декабря РФ направила на Киев иранские дроны "Шахед-136", который в России обозначается как "Герань". Всего было запущено около 10 штук.



С начала воздушной тревоги, которая продолжается и сейчас, в Киеве было слышно несколько взрывов, первый из которых прогремел в 06:26.



Известно, что среди иранских дронов, которые направлялись в сторону Киева, были сбиты в области, в Киеве также есть сбития.



Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в Шевченковском районе "прилет" не дрона, а уже его остатков после работы ПВО.