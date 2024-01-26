



Популярная модель Playboy найдена мертвой в своем доме в Лас-Вегасе

Модель и актриса Playboy и Maxim Масуими Макс была найдена мертвой в своем доме в Лас-Вегасе в четверг, 25 января. Полиция получила звонок незадолго до 11:30 утра по восточному времени, после чего в дом прибыли спасатели.



По факту смерти 45-летней модели будет проведено расследование, сообщает TMZ. По данным Mirror, 27 января Макс должна была выступить на юбилейном мероприятии Chaos в The Dive Bar.



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Карьера Макс началась в 2000 году, и она успела отметиться в нескольких популярных журналах, таких как Alt Magazine и Bizarre Magazine. Она родилась в Литл-Роке, штат Арканзас, и имела корейское и немецкое происхождение. Когда она была подростком, ее отец уволился из ВВС и переехал в Лас-Вегас.



Журнал Sinical Magazine сказал о Макс: "Она вдохновила легион альтернативных моделей зашнуровать корсет, натянуть чулки и обуться в туфли на шпильках. Масуими - настоящий "мастер маскировки", она часто сама создает костюмы и декорации, а также является искусной исполнительницей огненных танцев и танцовщицей бурлеска. Она - настоящий оригинал в море, полном подражателей, и одна из немногих моделей, сделавших карьеру на том, что она любит".

