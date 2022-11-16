



Перевозили артефакты майя: в Гватемале задержаны два человека

Полиция Гватемалы арестовала мужчину и женщину из США, которые перевозили в своей машине более 150 артефактов майя.



Отмечается, что это уже второй раз, когда женщина, проживающая в Гватемале, была задержана за хранение доиспанских сокровищ, сообщает ВВС.



В машине, в которой она и 62-летний американец ехали, было 166 предметов, большинство из которых, как считается, относятся ко временам майя.



Археолог сказал, что более 90% предметов были подлинными и датированы доиспанскими временами.



