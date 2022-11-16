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Перевозили артефакты майя: в Гватемале задержаны два человека
16.11.2022 04:45 Ольга Белозерова

Перевозили артефакты майя: в Гватемале задержаны два человека

Полиция Гватемалы арестовала мужчину и женщину из США, которые перевозили в своей машине более 150 артефактов майя.

Отмечается, что это уже второй раз, когда женщина, проживающая в Гватемале, была задержана за хранение доиспанских сокровищ, сообщает ВВС.

В машине, в которой она и 62-летний американец ехали, было 166 предметов, большинство из которых, как считается, относятся ко временам майя.

Археолог сказал, что более 90% предметов были подлинными и датированы доиспанскими временами.

 

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