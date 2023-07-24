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Нетаниягу выписали из больницы через сутки после установки кардиостимулятора
24.07.2023 10:51 Евгения Маркова

Нетаниягу выписали из больницы через сутки после установки кардиостимулятора

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выписан из медицинского центра "Шиба", где он находился более суток после того, как вчера рано утром ему установили кардиостимулятор.

На видео из больницы в Рамат-Гане видно, как машина премьер-министра с эскортом охраны покидает учреждение.


Нетаниягу сначала госпитализировали на один день на прошлой неделе, а затем снова госпитализировали вчера, 23 июля, после перенесенной "потенциально опасной для жизни временной блокады сердца".

Пока нет официальной информации, пойдет ли Нетаниягу в Кнессет, где законодатели сегодня, 24 июля, голосуют по законопроекту коалиции о запрете судам осуществлять контроль решений правительства на "основаниях разумности".

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