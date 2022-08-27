



Наводнения в Пакистане унесли жизни более 900 человек

Наводнения в Пакистане продолжают уносить жизни людей, лишь за минувшие сутки не менее 34 человек стали жертвами стихии.



Согласно информации Anadolu Agency, за два месяца наводнений погибли 937 человек.



По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана, наибольшее количество смертей, связанных с наводнениями, зафиксировано за минувшие сутки в провинциях Синди и Белуджистан, где погибли 16 и 13 человек соответственно.

