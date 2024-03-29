



На территории страны НАТО рухнул российских дрон - фото

В Румынии показали остатки российского дрона, который найден недалеко от границы с Украиной.



На месте падения иранского беспилотника на территории страны НАТО образовалась воронка.



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Это уже пятый дрон такого типа, рухнувший в Румынии с момента начала полномасштабной войны.



Напомним, что фрагменты беспилотника нашли на ферме вблизи границы с Украиной, в сельскохозяйственных угодьях на острове Большая Брэила.

