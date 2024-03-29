



В Румынии упал дрон, который летел атаковать Украину

Министерство обороны Румынии сообщило, что на ферме вблизи границы с Украиной нашли фрагменты беспилотника. Элементы вероятного беспилотника нашли в сельскохозяйственных угодьях на острове Большая Брэила.



"Министерство национальной обороны совместно со специализированными структурами Системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности в пятницу, 29 марта 2024 года, проводит по специальным оперативным процедурам расследования события, которое произошло", – говорится в сообщении.



CNN Antena 3 утверждает, что обломки нашли в 12 км от города Брэила. Падение дрона вскоре после полуночи, по сообщению, сопровождалось громким ударом.



Услышав звук, местные вышли из своих домов и позвонили в чрезвычайные службы. Вскоре территорию оцепили полиция и следователи.



По данным источников, это был российский дрон, который должен был атаковать украинские порты на Дунае и, скорее всего, у него отказала система наведения GPS.



Это примерно пятый или шестой инцидент с падением беспилотников на румынской территории в то время, как Россия атакует украинские порты на Дунае. НАТО и румынские официальные лица заявили после подобных инцидентов в прошлом, что они не нашли доказательств какой-либо преднамеренной атаки, направленной на Румынию.