



На российском аэродроме сгорел очередной Су-34

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело успешную операцию на аэродроме "Шагол" в Челябинске.



По данным издания "РБК-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах, это произошло в ночь на 4 января.



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"В ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Это операция ГУР", - сообщает источник.



Уточняется, что военный аэродром "Шагол" расположен недалеко от Челябинска. Там базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ.





