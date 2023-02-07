



Массовая эвакуация в Огайо из-за устранения токсических последствий аварии

Поезд, управляемый Norfolk Southern Railroad и состоящий из трех локомотивов и 150 товарных вагонов, направлялся из Иллинойса в Пенсильванию, когда он сошел с рельсов незадолго до 9 часов вечера по восточному стандартному времени в пятницу, вызвав сильный пожар, вынудивший эвакуировать сотни домов в Нью-Йорке.



Обеспокоенность общественной безопасностью усилилась после того, как в воскресенье железная дорога заявила, что устройства для сброса давления на некоторых цистернах перестали работать. Губернатор штата Огайо Майк ДеВайн заявил, что химическое содержимое пяти рассматриваемых железнодорожных вагонов было “нестабильным и потенциально могло взорваться, вызывая смертельный выброс осколков и токсичных паров”.



Norfolk Southern заявила в понедельник, что разработала план ручной вентиляции вагонов, позволяющий “сливать содержимое контролируемым образом” под наблюдением “экспертов и служб экстренного реагирования.



В рамках плана ДеВайн и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро распорядились в понедельник расширить эвакуацию, чтобы охватить все дома в пределах 1-2 км вокруг места крушения по обе стороны от границы штата. Только в Огайо обязательная эвакуация охватила около 1900 человек. Пары, выбрасываемые в воздух в результате операции по вентиляции, могли быть смертельными при вдыхании, а также представляли риск ожогов кожи и серьезного повреждения легких.



Железная дорога заявила, что рабочие подготовили дренажные ямы и насыпи, по-видимому, чтобы сдержать остатки от выброса. Государственные природоохранные органы следят за качеством воздуха, говорится в сообщении. Спустя почти два часа после начала операции компания заявила, что "контролируемое нарушение было успешно устранено".



Причина крушения расследуется NTSB, но член совета директоров Майкл Грэм заявил в воскресенье, что видеозапись аварии указывает на возможные “механические проблемы на одной из осей вагона”.