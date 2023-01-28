



Ложь ради жены: Дани Алвес признал вину в инцинденте с клубной девушкой

Самый титулованный игрок мира был взят под стражу после инцидента в ночном клубе Барселоны, где игрок нарушил личное пространство одной из отдыхающих, женщина обвинила Алвеса в том, что он без ее согласия залез рукой к ней под нижнее белье. Сперва футболист отрицал все обвинения.



Теперь Дани Алвес признался, что он является виновником ситуации. Бывший игрок “Барселоны” понял, что совершил глупость и до последнего старался избежать того, чтобы его жена узнала об этом. В этот момент бразилец, видимо, вспомнил о браке, которым дорожит.



Футболисту грозит от 4 до 12 лет тюрьмы. Адвокат Дани Алвеса Кристобаль Мартель пролил свет на ситуацию и озвучил новые детали дела.



“Мой клиент готов принять любые условия для выхода из тюрьмы – большой залог, браслет для слежки, ежедневные посещения участка. Ранее Алвес отрицал сексуальные контакты с истцом. Он солгал чисто ради сохранения своего брака. Он был шокирован и пытался скрыть свое предательство от жены”, – рассказал Мартель.



Из-за громкого инцидента бразилец имеет все шансы испортить свою выдающуюся карьеру. А ему есть что терять.



Дани Алвес – самый титулованный игрок в истории футбола, собравший 43 трофея, шестикратный чемпион Испании и трехкратный обладатель Лиги Чемпионов. Футболист дважды выигрывал “Копа Америка” в составе сборной Бразилии. Выступал за “Севилью”, “Барселону”, “Пари́ Сен-Жерме́н” и “Ювентус”.