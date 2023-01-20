



Легенду "Барселоны" Дани Алвеса арестовали по делу о домогательствах

Бывшего защитника "Барселоны" и сборной Бразилии, легендарного футболиста Дани Алвеса арестовали по делу о сексуальных домогательствах.



39-летнего футболиста доставили в суд в Барселоне, сообщает Associated Press.



Ранее неназванная женщина обвинила Алвеса в том, что он без ее согласия залез рукой к ней под нижнее белье в ночном клубе. Инцидент произошел 30 декабря прошлого года. Как сообщается, женщина сразу же пожаловалась службе безопасности клуба, но Алвес уже ушел оттуда.



Сам футболист отрицает обвинения.