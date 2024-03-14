



Кортеж Эрдогана попал в ДТП

Кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попал в ДТП на шоссе Джизре - Нусайбин на юго-востоке страны.



По данным TRT Haber, авария, в результате которой погиб полицейский, произошла 13 марта.



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Кортеж охраны Эрдогана столкнулся с внедорожником, в котором ехали полицейские. Три человека получили ранения.



Президент Турции пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а семье погибшего полицейского выразил соболезнования.

