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Кортеж Эрдогана попал в ДТП
14.03.2024 14:54 Алина Груднева

Кортеж Эрдогана попал в ДТП

Кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попал в ДТП на шоссе Джизре - Нусайбин на юго-востоке страны.

По данным TRT Haber, авария, в результате которой погиб полицейский, произошла 13 марта.

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Кортеж охраны Эрдогана столкнулся с внедорожником, в котором ехали полицейские. Три человека получили ранения.

Президент Турции пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а семье погибшего полицейского выразил соболезнования.
 

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