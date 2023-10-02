



Клопы захватывают Париж: Олимпийские игры под угрозой

В Париже зафиксировано настоящее нашествие клопов, из-за чего местные власти опасаются, что Олимпийские игры находятся под угрозой.



По данным NBC News, посетители французской столицы жалуются на этих кровососущих насекомых буквально везде.



Этот вопрос теперь намерены обсудить на высшем уровне, поскольку он воспринимается некоторыми высокопоставленными чиновниками как "бедствие».



Некоторые чиновники уже призвали принять экстренные меры, ведь скоро в Париже должны пройти Олимпийские игры, на которые прибудет огромное количество людей.