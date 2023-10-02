Огнестрельное ранение - 18-летний в критическом состоянии
Новости » Происшествия
Клопы захватывают Париж: Олимпийские игры под угрозой
02.10.2023 04:25 Алина Груднева

Клопы захватывают Париж: Олимпийские игры под угрозой

В Париже зафиксировано настоящее нашествие клопов, из-за чего местные власти опасаются, что Олимпийские игры находятся под угрозой.

По данным NBC News, посетители французской столицы жалуются на этих кровососущих насекомых буквально везде.

Этот вопрос теперь намерены обсудить на высшем уровне, поскольку он воспринимается некоторыми высокопоставленными чиновниками как "бедствие».

Некоторые чиновники уже призвали принять экстренные меры, ведь скоро в Париже должны пройти Олимпийские игры, на которые прибудет огромное количество людей.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы