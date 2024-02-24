



Источники: удар по комбинату в РФ устроили СБУ и ГУР

Ночной удар БПЛА по металлургическому комбинату в российском Липецке организовали Служба безопасности Украины и Главное управление разведки МО страны.



Об этом сообщают источники в комментарии УНИАН.



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"Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс РФ и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и тому подобное. Поэтому для Украины это законная цель", - сказал один из источников.



Уточняется, что удар приведет к остановке производственного процесса комбината на долгое время.