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Источники: удар по комбинату в РФ устроили СБУ и ГУР
24.02.2024 10:07 Алина Груднева

Источники: удар по комбинату в РФ устроили СБУ и ГУР

Ночной удар БПЛА по металлургическому комбинату в российском Липецке организовали Служба безопасности Украины и Главное управление разведки МО страны.

Об этом сообщают источники в комментарии УНИАН.

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"Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс РФ и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и тому подобное. Поэтому для Украины это законная цель", - сказал один из источников.

Уточняется, что удар приведет к остановке производственного процесса комбината на долгое время.

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