



Мощный удар беспилотниками по военному объекту в Исфахане

Громкий взрыв на военном заводе в центральном иранском городе Исфахане был вызван "неудачной" атакой беспилотника, сообщили в воскресенье иранские государственные СМИ со ссылкой на министерство обороны.



"Один из беспилотников был сбит ПВО, а два других попали в ловушки ПВО и взорвались. К счастью, эта неудачная атака не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительные повреждения крыше завода", - говорится в сообщении министерства, распространенном государственным информационным агентством ИРНА.



Ранее иранские информационные агентства сообщили о громком взрыве и опубликовали видео, на котором видно вспышку света на заводе, который, как утверждается, является заводом по производству боеприпасов, а также кадры с автомобилями скорой помощи и пожарными машинами возле завода.