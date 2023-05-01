



Ирак привлечет к уголовной ответственности бывшего премьера по делу Сулеймани

Прокуратура Ирака приняла решение вызвать бывшего премьер-министра страны Мустафу аль-Казыми для расследования дела об убийстве генерала Сулеймани. Соответствующий запрос в прокуратуру поступил от иракского депутата Хусейна Муниса.



Как сообщает Shafaq News, Мунис обратился к главе прокуратуры с просьбой возбудить судебный иск против Мустафы Аль-Казыми, исполнявшего обязанности главы разведки Ирака с 2016 по 2020 годы, из-за его грубой небрежности и отказа предоставить необходимую информацию о безопасности.



3 января 2020 года в результате удара американского беспилотника возле международного аэропорта Багдада был ликвидирован генерал Сулеймани, бывший командующий террористическими силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана. Вместе с Сулеймани был убит один из его подчиненных, Абу Махди аль-Мухандис.

