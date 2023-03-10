



Экстремисты в Конго убили по меньшей мере 36 человек

По меньшей мере 36 человек были убиты экстремистами в раздираемой конфликтом восточной части Демократической Республики Конго, заявили военные в четверг. "Альянс демократических сил", повстанческое ополчение, связанное с группировкой "Исламское государство", убили мирных жителей в деревне Муконди в провинции Северное Киву, заявил представитель армии Конго в городе Бени капитан Энтони Мвалушайи, сообщает Голос Америки.



По его словам, еще несколько человек получили ранения в результате нападения в среду вечером, и было начато расследование по поиску пропавших без вести.



Конфликт в восточном Конго тлел десятилетиями, поскольку более 120 вооруженных групп боролись за власть, влияние и ресурсы, а некоторые — за защиту своих общин. АДС действовал в основном в провинции Северное Киву, но недавно распространил свои операции на соседнюю провинцию Итури и районы, расположенные недалеко от региональной столицы Гомы.



Повстанцы АДС обвиняются ООН и правозащитными группами в нанесении увечий, изнасиловании и похищении мирных жителей, в том числе детей. Ранее в этом месяце Соединенные Штаты предложили вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая может привести к поимке лидера группировки Секи Мусы Балуку.



Нападение началось около 19:00 в среду по местному времени, когда люди с оружием и мачете ворвались в деревню и начали без разбора убивать людей.



"Пришли повстанцы и сначала сожгли дома. Потом всех, кто выходил из домов, либо рубили мачете, либо расстреливали", — рассказал Саддам Патанголи, житель деревни Муконди, который бежал от нападения и вернулся в свой дом в следующий день. По его словам, они также похитили много мирных жителей.



Некоторые люди возлагают вину за инцидент на отсутствие конголезской армии в этом районе.

