



США предлагают $ 5 миллионов за информацию о главаре террористов в Конго

Соединенные Штаты предлагают вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая может привести к лидеру связанного с "Исламским государством" (ИГ) ополчения на востоке Демократической республики Конго, сообщило посольство США в четверг.



"Программа вознаграждения за правосудие (RFJ) Государственного департамента США предлагает вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая может привести к идентификации или определению местонахождения лидера Альянса демократических сил (ADF)", - говорится в заявлении посольства.



ADF изначально состояли в основном из угандийских повстанцев-мусульман, которые с середины 1990-х годов контролируют восточные провинции Конго, где их обвиняют в массовых убийствах тысяч мирных жителей.



В 2021 году им также были приписаны нападения на территорию Уганды, и была начата совместная военная операция конголезской и угандийской армий по их выслеживанию в конголезских провинциях Северное Киву и Итури.



Их лидер Муса Балуку, гражданин Уганды, 1975 или 1976 года рождения, по данным Госдепартамента США, в 2019 году сделал заявление о верности ИГ, которое теперь представляет ADF как свое отделение в Центральной Африке.



"Под командованием Балуку эта организация продолжает убивать, калечить, насиловать и похищать мирных жителей, в том числе детей", — подчеркивает посольство США.



Посольство напомнило, что в 2021 году Госдепартамент внес Балуку в список "глобальных террористов особого значения", а ADF признал террористической организацией.



С момента своего создания в 1984 году американская программа RFJ "распределила более 250 миллионов долларов для 125 человек по всему миру", уточнили в посольстве.

