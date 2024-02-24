



Босс японской мафии продавал Ирану материалы для ядерной бомбы

В США выдвинули обвинения лидеру японской якудза Такеши Эбисаве в продаже ядерных материалов Ирану.



По данным министерства юстиции США, он пытался продать уран и плутоний, который Тегеран мог использовать для создания ядерной бомбы.



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По версии следствия, в 2020 году босс японской мафии сообщил о наличии у него доступа к большому количеству ядерных материалов, которые он хочет продать. В итоге, следователи под прикрытием свели Эбисаву с подставным "иранским генералом". В результате, Такеши предложил потенциальному клиенту плутоний, который "лучше и мощнее".



На полученные за сбыт деньги Эбисава планировал купить оружие для повстанческой группы, в том числе ракеты. В США ему предъявлены обвинения по 8 пунктам. По каждому из них лидеру якудза грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного.