



Автомобиль протаранил заграждение у посольства Израиля в Токио

В четверг, 16 ноября, в Токио автомобиль протаранил заграждения, установленные возле посольства Израиля, в результате чего пострадал сотрудник полиции, сообщили источники в следственных органах.



По их словам, полиция арестовала на месте происшествия водителя в возрасте около 50 лет, который, по всей видимости, является членом ультраправой группировки. Японский полицейский получил травмы, в том числе перелом пальца, добавили источники.



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Инцидент произошел примерно в 60 метрах к северо-западу от посольства. Охрана посольства усилена, поскольку различные люди и группы устраивают демонстрации перед зданием в знак протеста против израильских атак Газы.

