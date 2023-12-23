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Атака у берегов Индии: новые подробности
23.12.2023 14:26 Алина Груднева

Атака у берегов Индии: новые подробности

Танкер, который подвергся атаке ударного дрона недалеко от Индии, принадлежит индийской судоходной компании Macsons.

По данным 12-го канала израильского ТВ, об этом сообщают ВМС Индии.

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Уточняется, что корабль береговой охраны оказал помощь танкеру MV Chem Pluto после того, как в него врезался БПЛА. 

Никто из 20 членов экипажа, все индийского происхождения, не пострадал. Корабль получил повреждения.

Между тем, израильская судоходная компания Zim в ответ на ряд отчетов о связи корабля с Израилем, отметила, что не имеет никакого отношения к этому судну.

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