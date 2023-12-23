Атака у берегов Индии: новые подробности
Танкер, который подвергся атаке ударного дрона недалеко от Индии, принадлежит индийской судоходной компании Macsons.
По данным 12-го канала израильского ТВ, об этом сообщают ВМС Индии.
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Уточняется, что корабль береговой охраны оказал помощь танкеру MV Chem Pluto после того, как в него врезался БПЛА.
Никто из 20 членов экипажа, все индийского происхождения, не пострадал. Корабль получил повреждения.
Между тем, израильская судоходная компания Zim в ответ на ряд отчетов о связи корабля с Израилем, отметила, что не имеет никакого отношения к этому судну.