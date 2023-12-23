Удар по кораблю возле Индии: танкер "связан с Израилем"
Танкер, который подвергся атаке ударного дрона недалеко от Индии, шел под флагом Либерии.
Об этом сообщает британская военная компания Ambrey, занимающаяся морскими торговыми операциями и морской безопасностью.
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"Танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии был связан с Израилем", - сказано в сообщении.
До сих пор никто не взял на себя ответственность за атаку. В СМИ уже распространяют предположения о том, что этот инцидент связан с нападениями, совершаемыми йеменскими хути в Красном море.