



Удар по кораблю возле Индии: танкер "связан с Израилем"

Танкер, который подвергся атаке ударного дрона недалеко от Индии, шел под флагом Либерии.



Об этом сообщает британская военная компания Ambrey, занимающаяся морскими торговыми операциями и морской безопасностью.



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"Танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии был связан с Израилем", - сказано в сообщении.



До сих пор никто не взял на себя ответственность за атаку. В СМИ уже распространяют предположения о том, что этот инцидент связан с нападениями, совершаемыми йеменскими хути в Красном море.